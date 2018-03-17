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420 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 09:15
Костюк не змогла пробитися у ще один фінал
|Марта Костюк
У півфіналі 60-тисячника у китайському Шеньчжені Марта Костюк поступилася росіянці Анні Калінській - 2:6, 2:6.
Таким чином, 15-річна киянка не спромоглася вийти у третій поспіль фінал на турнірах ITF, в яких вона брала участь. Нагадаємо, що після виступів на Australian Open їй вдалося виграти 60-тисячник у Берні, а потім вона дійшла до фіналу Zhuhai Open.
ITF Women's Circuit
Шеньчжень, Китай
Призовий фонд - $60,000
Покриття - хард
1/2 фіналу
17 березня
Марта Костюк (Україна) - Анна Калінська (Росія) - 2:6, 2:6
Нагадаємо, раніше Костюк розповіла, як вона реагує на свої невдачі на тренуваннях.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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