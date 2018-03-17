Костюк не змогла пробитися у ще один фінал

Марта Костюк

У півфіналі 60-тисячника у китайському Шеньчжені Марта Костюк поступилася росіянці Анні Калінській - 2:6, 2:6.

Таким чином, 15-річна киянка не спромоглася вийти у третій поспіль фінал на турнірах ITF, в яких вона брала участь. Нагадаємо, що після виступів на Australian Open їй вдалося виграти 60-тисячник у Берні, а потім вона дійшла до фіналу Zhuhai Open.

ITF Women's Circuit

Шеньчжень, Китай

Призовий фонд - $60,000

Покриття - хард

1/2 фіналу

17 березня

Марта Костюк (Україна) - Анна Калінська (Росія) - 2:6, 2:6

Нагадаємо, раніше Костюк розповіла, як вона реагує на свої невдачі на тренуваннях.