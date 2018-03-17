Визначилася кількість українок, які гратимуть на супертурнірі у Майамі

Еліна Світоліна виступить у Майамі

На турнірі серії WTA Premier Mandatory Miami Open в американському Майамі зіграє троє українок.

Так, поборотися за солідні призові та рейтингові очки зможуть Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

Ще одна представниця України - Катерина Козлова знялася із змагань.

Також варто зазначити, що wild-card на турнірі отримали такі відомі тенісистки як Серена Вільямс та Вікторія Азаренка.

Змагання у Майамі стартують 19 березня.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна несподівано програла у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі.