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257 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 10:59
Визначилася кількість українок, які гратимуть на супертурнірі у Майамі
|Еліна Світоліна виступить у Майамі
На турнірі серії WTA Premier Mandatory Miami Open в американському Майамі зіграє троє українок.
Так, поборотися за солідні призові та рейтингові очки зможуть Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.
Ще одна представниця України - Катерина Козлова знялася із змагань.
Також варто зазначити, що wild-card на турнірі отримали такі відомі тенісистки як Серена Вільямс та Вікторія Азаренка.
Змагання у Майамі стартують 19 березня.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна несподівано програла у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі.
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