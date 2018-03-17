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17.03.2018  10:59

Визначилася кількість українок, які гратимуть на супертурнірі у Майамі

 Еліна Світоліна виступить у Майамі

На турнірі серії  WTA Premier Mandatory Miami Open в американському Майамі зіграє троє українок. 

Так, поборотися за солідні призові та рейтингові очки зможуть Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

Ще одна представниця України - Катерина Козлова знялася із змагань.

Також варто зазначити, що wild-card на турнірі отримали такі відомі тенісистки як Серена Вільямс та Вікторія Азаренка. 

Змагання у Майамі стартують 19 березня.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна несподівано програла у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі





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