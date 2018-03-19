Костюк піднялась на 33 сходинки в рейтингу WTA

Марта Костюк в оновленому рейтингу WTA піднялась на 33 сходинки і тепер займає 152 місце.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 4-й рядок рейтингу.

Раніше повідомлялося, що Костюк не змогла пробитися у ще один фінал.

Рейтинг WTA

Станом на 19 березня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8290

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 7430

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 5970

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5425

5 (6). Альона Остапенко (Латвія) 4971

6 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) 4905

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 4625

8 (8). Вінус Вільямс (США) 4452

9 (9). Петра Квітова (Чехія) 3151

10 (10). Анжелік Кербер (Німеччина) 3150

...

41 (40). Леся Цуренко (Україна) 1260

63 (62). Катерина Козлова (Україна) 922

73 (74). Катерина Бондаренко (УкраЇна) 828

152 (185). Марта Костюк (Україна) 385

162 (163). Ангеліна Калініна (Україна) 362

163 (164). Даяна Ястремська (Україна) 359