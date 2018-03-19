Костюк піднялась на 33 сходинки в рейтингу WTA
Марта Костюк в оновленому рейтингу WTA піднялась на 33 сходинки і тепер займає 152 місце.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 4-й рядок рейтингу.
Раніше повідомлялося, що Костюк не змогла пробитися у ще один фінал.
Рейтинг WTA
Станом на 19 березня
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8290
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 7430
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 5970
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5425
5 (6). Альона Остапенко (Латвія) 4971
6 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) 4905
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 4625
8 (8). Вінус Вільямс (США) 4452
9 (9). Петра Квітова (Чехія) 3151
10 (10). Анжелік Кербер (Німеччина) 3150
...
41 (40). Леся Цуренко (Україна) 1260
63 (62). Катерина Козлова (Україна) 922
73 (74). Катерина Бондаренко (УкраЇна) 828
152 (185). Марта Костюк (Україна) 385
162 (163). Ангеліна Калініна (Україна) 362
163 (164). Даяна Ястремська (Україна) 359
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій