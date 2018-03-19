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19.03.2018  09:57

Костюк піднялась на 33 сходинки в рейтингу WTA

 

Марта Костюк в оновленому рейтингу WTA піднялась на 33 сходинки і тепер займає 152 місце.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 4-й рядок рейтингу.

Раніше повідомлялося, що Костюк не змогла пробитися у ще один фінал.

Рейтинг WTA

Станом на 19 березня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8290
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 7430
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 5970
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5425
5 (6). Альона Остапенко (Латвія) 4971
6 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) 4905
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 4625
8 (8). Вінус Вільямс (США) 4452
9 (9). Петра Квітова (Чехія) 3151
10 (10). Анжелік Кербер (Німеччина) 3150

...

41 (40). Леся Цуренко (Україна) 1260
63 (62). Катерина Козлова (Україна) 922
73 (74). Катерина Бондаренко (УкраЇна) 828
152 (185). Марта Костюк (Україна) 385
162 (163). Ангеліна Калініна (Україна) 362
163 (164). Даяна Ястремська (Україна) 359





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