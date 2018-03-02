Бондаренко вийшла у півфінал турніру в Індіан-Веллсі

Катерина Бондаренко

Катерина Бондаренко вийшла у півфінал змагань в американському Індіан-Веллсі.

На стадії 1/4 фіналу українська тенісистка здолала представницю Бельгії Яніну Вікмайер.

За вихід у фінал Бондаренко зійдеться з переможницею пари Голубич - Томлянович.

Oracle Challenger Series

WTA 125k Series

Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

Призовий фонд - $ 150,000

Третій раунд

2 березня

Катерина Бондаренко (Україна, 4) - Яніна Вікмайер (Бельгія) 6:3, 6:3

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Бондаренко перемогла Рішель Гогенкамп з Нідерландів.