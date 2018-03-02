185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 22:19
Бондаренко вийшла у півфінал турніру в Індіан-Веллсі
|Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко вийшла у півфінал змагань в американському Індіан-Веллсі.
На стадії 1/4 фіналу українська тенісистка здолала представницю Бельгії Яніну Вікмайер.
За вихід у фінал Бондаренко зійдеться з переможницею пари Голубич - Томлянович.
Oracle Challenger Series
WTA 125k Series
Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США
Призовий фонд - $ 150,000
Третій раунд
2 березня
Катерина Бондаренко (Україна, 4) - Яніна Вікмайер (Бельгія) 6:3, 6:3
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Бондаренко перемогла Рішель Гогенкамп з Нідерландів.
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