Стаховський наблизився до супертурніру в Маямі

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації турніру АТР серії Мастер у Маямі.

У півфіналі кваліфікаційного турніру у напруженій боротьбі українець здолав американця Евана Кінга - 6:3,4:6, 7:6 (5).

Зазначимо, що це була лише 7 перемога Стаховського у нинішньому сезоні.

За путівку в основну сітку Майамі Стах посперечається із латвійцем Річардасом Беранскісом.

Раніше повідомлялося, що Стаховський зберіг свої позиції у рейтингу ATP.

Нагадаємо, на минулому тижні Стаховський поступився у першому колі Челенджера у США.