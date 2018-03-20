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20.03.2018  08:22

Стаховський наблизився до супертурніру в Маямі

 Сергій Стаховський

Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації турніру АТР серії Мастер у Маямі.

У півфіналі кваліфікаційного турніру у напруженій боротьбі українець здолав американця Евана Кінга - 6:3,4:6, 7:6 (5). 

Зазначимо, що це була лише 7 перемога Стаховського у нинішньому сезоні. 

За путівку в основну сітку Майамі Стах посперечається із латвійцем Річардасом Беранскісом.

Раніше повідомлялося, що Стаховський зберіг свої позиції у рейтингу ATP.

Нагадаємо, на минулому тижні Стаховський поступився у першому колі Челенджера у США.





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