Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
366 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
20.03.2018  11:16

Українки стартують на супертурнірі у Маямі: розклад матчів, прогноз букмекерів

 Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко, Леся Цуренко (зліва направо)/btu.org.ua

20 березня представниці України стартують на турнірі WTA Premier Mandatory в американському Маямі

Так, свої поєдинки у рамках змагань у першому колі проведуть Леся Цуренко та Катерина Бондаренко. 

Цуренко приблизно о 16:30, другим запуском зустрінеться із австралійкою Айлою Томлянович. Букмекери пропонують поставити на перемогу українки із коефіцієнтом 1,44, а австралійки - 2,8. 

Бондаренко вийде на корт трохи пізніше - о 18:00 їй належить зіграти проти бельгійки Елісон ван Ейтванк. 

Цікаво, що Бондаренко двічі перемагала ван Ейтванк - остання зустріч відбулася в Індіан-Веллсі у 2016 році. 

Букмекери вважають, що за невеликої переваги бельгійка фаворит гри - вони виставили на поєдинок коефіцієнти 1,98 проти 1,83. 

Додамо, що перша ракетка України Еліна Світоліна отримала пряму путівку у другий раунд. 

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна у новому рейтингу WTA залишилася четвертою.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
13:46
Футбол. Збірна України отримає підсилення з Туреччини
13:24
Футбол. Гравець Шахтаря дав прогноз на чемпіонську гонку із Динамо
12:59
Футбол. Молодіжка прибула у Словенію на контрольний поєдинок
12:43
Футбол. Яремчук залишить розташування збірної України
12:20
Футбол. Бразилець зі збірної України: З кожним приїздом у команду відчуваю себе краще
11:59
Футбол. Чернігівська Десна проведе матч Першої ліги у несподіваному місці
11:46
Футбол. Мама Криштіану Роналду відреагувала на критику сина. ФОТО
11:31
Футбол. Лідер Шахтаря: Динамівця Циганкова очікує велике майбутнє
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!