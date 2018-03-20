Українки стартують на супертурнірі у Маямі: розклад матчів, прогноз букмекерів

Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко, Леся Цуренко (зліва направо)/btu.org.ua

20 березня представниці України стартують на турнірі WTA Premier Mandatory в американському Маямі.

Так, свої поєдинки у рамках змагань у першому колі проведуть Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

Цуренко приблизно о 16:30, другим запуском зустрінеться із австралійкою Айлою Томлянович. Букмекери пропонують поставити на перемогу українки із коефіцієнтом 1,44, а австралійки - 2,8.

Бондаренко вийде на корт трохи пізніше - о 18:00 їй належить зіграти проти бельгійки Елісон ван Ейтванк.

Цікаво, що Бондаренко двічі перемагала ван Ейтванк - остання зустріч відбулася в Індіан-Веллсі у 2016 році.

Букмекери вважають, що за невеликої переваги бельгійка фаворит гри - вони виставили на поєдинок коефіцієнти 1,98 проти 1,83.

Додамо, що перша ракетка України Еліна Світоліна отримала пряму путівку у другий раунд.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна у новому рейтингу WTA залишилася четвертою.