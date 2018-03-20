Цуренко вилетіла на старті турніру в Маямі

Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла пройти далі на змаганнях у Маямі.

Кривдницею нашої спортсменки стала австралійка Айла Томлянович.

Нагадаємо, що окрім Цуренко, Україну в Маямі представлять Катерина Бондаренко та Еліна Світоліна.

Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Призовий фонд - $7,972,535

Покриття - хард

Перше коло

20 березня

Леся Цуренко (Україна) - Айла Томлянович (Австралія, WC) 6:3, 4:6, 5:7