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91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 20:40
Цуренко вилетіла на старті турніру в Маямі
|Леся Цуренко
Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла пройти далі на змаганнях у Маямі.
Кривдницею нашої спортсменки стала австралійка Айла Томлянович.
Нагадаємо, що окрім Цуренко, Україну в Маямі представлять Катерина Бондаренко та Еліна Світоліна.
Miami Open - Premier Mandatory
Маямі, США
Призовий фонд - $7,972,535
Покриття - хард
Перше коло
20 березня
Леся Цуренко (Україна) - Айла Томлянович (Австралія, WC) 6:3, 4:6, 5:7
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій