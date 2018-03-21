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78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 10:33
Стаховський не зміг пробитися до основи на турнірі в Маямі
|Сергій Стаховський
Друга ракетка України Сергій Стаховський поступився Річардасу Беранкісу у фіналі кваліфікації турніру в Маямі.
Як відомо, у жінок раніше на старті турніру вилетіли Леся Цуренко і Катерина Бондаренко.
Miami Open presented by Itau
ATP World Tour Masters 1000
Маямі, США
Призовий фонд - $6,993,450
Покриття - хард
Кваліфікація
Фінал
21 березня
Річардас Беранкіс (Литва) - Сергій Стаховський (Україна) 3:6, 6:3, 6:0
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