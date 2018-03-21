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21.03.2018  10:33

Стаховський не зміг пробитися до основи на турнірі в Маямі

Сергій Стаховський

Друга ракетка України Сергій Стаховський поступився Річардасу Беранкісу у фіналі кваліфікації турніру в Маямі.

Як відомо, у жінок раніше на старті турніру вилетіли Леся Цуренко і Катерина Бондаренко. 

Miami Open presented by Itau

ATP World Tour Masters 1000

Маямі, США

Призовий фонд - $6,993,450

Покриття - хард

Кваліфікація

Фінал

21 березня

Річардас Беранкіс (Литва) - Сергій Стаховський (Україна) 3:6, 6:3, 6:0





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