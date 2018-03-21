Отримую задоволення від гри: легендарний Федерер зробив заяву щодо своєї кар'єри
|Роджер Федерер/ATP
Несподівана поразка від Хуана дель Потро у фіналі Мастерса в Індіан-Веллсі не зіпсувала настрій першій ракетці світу Роджеру Федереру.
Швейцарець отримує задоволення від тенісу та не збирається у свої 36 завершувати кар'єру, розповів він в інтерв'ю офіційному сайту АТР.
"Головне - зберігати позитивний настрій після невдач. У кар'єрі є місце злетів і падінь. Іноді буває дуже складно, але треба приймати правильні рішення і оточувати себе правильними людьми. Тоді ти будеш щасливий і будеш отримувати задоволення від того, що маєш. Завжди хочеться чогось більшого, але якщо постійно думати про це, то ти ніколи не будеш щасливий", - вважає найкращий тенісист планети.
"Я вже давно задоволений своєю кар'єрою і життям - з тих пір, як виграв Вімблдон-2003 і став першою ракеткою світу. Тоді я реалізував свої дитячі мрії і реалізувався як тенісист. Тепер я просто отримую задоволення від гри і не поспішаю з завершенням кар'єри", - цитує Федерера СпортАрена.
Нагадаємо, у середині лютого Федерер знову очолив рейтинг ATP та встановив світовий рекорд.
Наприкінці січня Федерер здобув перемогу на Australian Open.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій