Отримую задоволення від гри: легендарний Федерер зробив заяву щодо своєї кар'єри

Роджер Федерер/ATP

Несподівана поразка від Хуана дель Потро у фіналі Мастерса в Індіан-Веллсі не зіпсувала настрій першій ракетці світу Роджеру Федереру.

Швейцарець отримує задоволення від тенісу та не збирається у свої 36 завершувати кар'єру, розповів він в інтерв'ю офіційному сайту АТР.

"Головне - зберігати позитивний настрій після невдач. У кар'єрі є місце злетів і падінь. Іноді буває дуже складно, але треба приймати правильні рішення і оточувати себе правильними людьми. Тоді ти будеш щасливий і будеш отримувати задоволення від того, що маєш. Завжди хочеться чогось більшого, але якщо постійно думати про це, то ти ніколи не будеш щасливий", - вважає найкращий тенісист планети.

"Я вже давно задоволений своєю кар'єрою і життям - з тих пір, як виграв Вімблдон-2003 і став першою ракеткою світу. Тоді я реалізував свої дитячі мрії і реалізувався як тенісист. Тепер я просто отримую задоволення від гри і не поспішаю з завершенням кар'єри", - цитує Федерера СпортАрена.

Нагадаємо, у середині лютого Федерер знову очолив рейтинг ATP та встановив світовий рекорд.

Наприкінці січня Федерер здобув перемогу на Australian Open.