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22.03.2018  00:20

Визначилася суперниця Світоліної у стартовому матчі на супертурнірі у Маямі

 Еліна Світоліна та Наомі Осака

У другому колі турніру WTA Premier Mandatory в американському Маямі Еліна Світоліна зустрінеться із японкою Наомі Осакою.

У першому колі змагань 20-річна тенісистка, яка на минулому тижні перемогла на турнірі в Індіан-Веллсі, впевнено здолала екс-першу ракетку світу Серену Вільямс 6:3, 6:2.

У свою чергу Світоліна отримала пряму перепустку у другий раунд завдяки високому номеру посіву. 

Зазначимо, що Осака та Світоліна чотири рази зустрічалися між собою, двічі обмінявшись перемогами. При цьому у сезоні-2018 Світоліна вже перемагала Осаку - на переможному турнірі у Дубаї (6:2, 6:4).

Нагадаємо, що на турнірі у Маямі у першому колі грало дві українки - Леся Цуренко поступилася австралійці Айлі Томлянович, а Катерина Бондаренко у напруженій боротьбі програла бельгійці Елісон ван Ейтванк





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