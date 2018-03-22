Світоліна - Осака: букмекери дали прогноз на матч супертурніру в Маямі

Еліна Світоліна скоріше за все вийде у третій раунд турніру WTA Premier Mandatory у Маямі.

Букмекери вважають українку фаворитом у протистоянні із талановитою японкою Наомі Осакою.

На перемогу Світоліної можна поставити із коефіцієнтом 1,80. Тоді як на звитягу Осаки приймаються ставки із показником 2,0.

Нагадаємо, матч відбудеться 23 березня приблизно о 17:00.

Як повідомлялося, Світоліна напередодні старту у Маямі виставила у Twitter відверте фото.