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1232 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 18:35
Світоліна пробилася в третє коло престижного турніру в Маямі
|Еліна Світоліна
Українка Еліна Світоліна вийшла в третій раунд турніру Premier Mandatory в Маямі.
У двосетовому поєдинку четверта ракетка світу здолала представницю Японії Наомі Осаку.
Наступною суперницею Світоліної стане переможниця пари Дарья Гаврилова/Андреа Петкович.
Нагадаємо, що Світоліна показала звабливе фото з Маямі.
Miami Open - Premier Mandatory
Маямі, США
Призовий фонд - $7,972,535
Покриття - хард
Друге коло
23 березня
Еліна Світоліна (Україна) - Наомі Осака (Японія) 6:4, 6:2
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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