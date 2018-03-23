Світоліна пробилася в третє коло престижного турніру в Маямі

Еліна Світоліна

Українка Еліна Світоліна вийшла в третій раунд турніру Premier Mandatory в Маямі.

У двосетовому поєдинку четверта ракетка світу здолала представницю Японії Наомі Осаку.

Наступною суперницею Світоліної стане переможниця пари Дарья Гаврилова/Андреа Петкович.

Нагадаємо, що Світоліна показала звабливе фото з Маямі.

Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Призовий фонд - $7,972,535

Покриття - хард

Друге коло

23 березня

Еліна Світоліна (Україна) - Наомі Осака (Японія) 6:4, 6:2