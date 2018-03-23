Світоліна розібралася із талановитою японкою Осакою у Маямі. ВІДЕО

Українка Еліна Світоліна без проблем вийшла у третє коло турніру WTA серії Premier Mandatory в Маямі, здолавши талановиту японку Наомі Осаку 6:4, 6:2.

На те, щоб прибрати суперницю із свого шляху, Світоліній знадобилося трохи менше півтори години.

У третьому раунді змагань 23-річна українка зіграє із переможницею пари Дар'я Гаврілова (Австралія) - Андреа Петкович (Німеччина).

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу Свтіоліна - Осака.

Раніше Світоліна показала звабливе фото з Маямі.

Як відомо, на турнірі у Маямі у першому колі грало дві українки - Леся Цуренко поступилася австралійці Айлі Томлянович, а Катерина Бондаренко у напруженій боротьбі програла бельгійці Елісон ван Ейтванк.