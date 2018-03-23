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175 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 20:32
Світоліна розібралася із талановитою японкою Осакою у Маямі. ВІДЕО
Українка Еліна Світоліна без проблем вийшла у третє коло турніру WTA серії Premier Mandatory в Маямі, здолавши талановиту японку Наомі Осаку 6:4, 6:2.
На те, щоб прибрати суперницю із свого шляху, Світоліній знадобилося трохи менше півтори години.
У третьому раунді змагань 23-річна українка зіграє із переможницею пари Дар'я Гаврілова (Австралія) - Андреа Петкович (Німеччина).
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу Свтіоліна - Осака.
Раніше Світоліна показала звабливе фото з Маямі.
Як відомо, на турнірі у Маямі у першому колі грало дві українки - Леся Цуренко поступилася австралійці Айлі Томлянович, а Катерина Бондаренко у напруженій боротьбі програла бельгійці Елісон ван Ейтванк.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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