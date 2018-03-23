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23.03.2018  22:15

Добре подавала: Світоліна розповіла, завдяки чому перемогла Осаку у Маямі

 Еліна Світоліна

Перемогти Наомі Осаку у другому раунді турніру WTA серії Premier Mandatory в Маямі Еліна Світоліна змогла завдяки хорошій подачі.

Про це розповіла після матчу сама українка. 

"Осака підійшла до цієї гри з великим запасом впевненості в собі після перемоги в Індіан-Уеллсі, так що я хотіла кинути їй виклик. У підсумку я показала відмінний теніс. Сьогодні я подавала справді здорово на важливих розіграшах і намагалася грати за вітром. Просто намагалася грати розумно і міняти напрям м'яча", - розповіла Світоліна.

"Намагалася не давати їй жодних шансів. Думаю, сьогодні я показала гідний теніс, добре подавала. Це був ключ до перемоги в цьому матчі. Зробити упор на фізичну форму. Також я добре бачила м'яч і знала, що більшу частину часу встигала до нього підійти", - цитує українка btu.org.ua.

Нагадаємо, у третьому раунді змагань 23-річна українка зіграє із переможницею пари Дар'я Гаврілова (Австралія) - Андреа Петкович (Німеччина).

Як відомо, на турнірі у Маямі у першому колі грало дві українки - Леся Цуренко поступилася австралійці Айлі Томлянович, а Катерина Бондаренко у напруженій боротьбі програла бельгійці Елісон ван Ейтванк





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