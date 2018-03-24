Визначився суперник Світоліної у третьому колі Маямі
|Дар'я Гаврілова та Еліна Світоліна колись грали разом у парному розряді
У третьому колі турніру WTA серії Premier Mandatory в Маямі українка Еліна Світоліна зустрінеться із Дар'єю Гавріловою із Австралії.
У матчі другого кола австралійка здолала Андреу Петкович із Німеччини - 7:6 (3), 6:4.
У свою чергу Світоліна перемогла японку Наомі Осаку - 6:4, 6:2.
Зазначимо, що суперниці шість разів зустрічалися до матчу у Маямі - чотири рази при цьому перемагала українка. Востаннє Світоліна грала проти австралійки рік тому на турнірі в Індіан-Веллсі. Там 23-річна українка перемогла Гаврілову у першому колі - 6:2, 6:1.
Раніше Світоліна розповіла, за рахунок чого переграла Осаку.
Як відомо, на турнірі у Маямі у першому колі грало дві українки - Леся Цуренко поступилася австралійці Айлі Томлянович, а Катерина Бондаренко у напруженій боротьбі програла бельгійці Елісон ван Ейтванк.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій