Визначився суперник Світоліної у третьому колі Маямі

Дар'я Гаврілова та Еліна Світоліна колись грали разом у парному розряді

У третьому колі турніру WTA серії Premier Mandatory в Маямі українка Еліна Світоліна зустрінеться із Дар'єю Гавріловою із Австралії.

У матчі другого кола австралійка здолала Андреу Петкович із Німеччини - 7:6 (3), 6:4.

У свою чергу Світоліна перемогла японку Наомі Осаку - 6:4, 6:2.

Зазначимо, що суперниці шість разів зустрічалися до матчу у Маямі - чотири рази при цьому перемагала українка. Востаннє Світоліна грала проти австралійки рік тому на турнірі в Індіан-Веллсі. Там 23-річна українка перемогла Гаврілову у першому колі - 6:2, 6:1.

Раніше Світоліна розповіла, за рахунок чого переграла Осаку.

Як відомо, на турнірі у Маямі у першому колі грало дві українки - Леся Цуренко поступилася австралійці Айлі Томлянович, а Катерина Бондаренко у напруженій боротьбі програла бельгійці Елісон ван Ейтванк.