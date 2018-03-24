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24.03.2018  09:21

Визначився суперник Світоліної у третьому колі Маямі

 Дар'я Гаврілова та Еліна Світоліна колись грали разом у парному розряді

У третьому колі турніру WTA серії Premier Mandatory в Маямі українка Еліна Світоліна зустрінеться із Дар'єю Гавріловою із Австралії. 

У матчі другого кола австралійка здолала Андреу Петкович із Німеччини - 7:6 (3), 6:4. 

У свою чергу Світоліна перемогла японку Наомі Осаку - 6:4, 6:2.

Зазначимо, що суперниці шість разів зустрічалися до матчу у Маямі - чотири рази при цьому перемагала українка. Востаннє Світоліна грала проти австралійки рік тому на турнірі в Індіан-Веллсі. Там 23-річна українка перемогла Гаврілову у першому колі -  6:2, 6:1. 

Раніше Світоліна розповіла, за рахунок чого переграла Осаку.

Як відомо, на турнірі у Маямі у першому колі грало дві українки - Леся Цуренко поступилася австралійці Айлі Томлянович, а Катерина Бондаренко у напруженій боротьбі програла бельгійці Елісон ван Ейтванк





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