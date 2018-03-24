Українець спобує перервати серію невдач на турнірі у Франції

Сергій Стаховський

Українець Сергій Стаховський візьме участь у турнірі ATP серії Challenger Tour у французькому Сен-Бріє.

На змаганнях Стах отримав 4-й номер посіву.

Першим суперником українця стане німець Тобіаса Камке, який займає 214-е місце у рейтингу АТР.

Раніше Стаховський тричі зустрічався із Камке, при цьому дві перемоги відсвяткував німець (одну у минулому сезоні у Сен-Бріє, але на стадії чвертьфіналу), пише btu.org.ua.

Нагадаємо, на цьому тижні Стаховський не спромігся пробитися в основу Мастерса у Маямі.

Тоді як на минулому тижні Стаховський поступився у першому колі Челенджера у США.