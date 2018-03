Найкращий тенісист планети пропустить сезон на ґрунті

Перша ракетка світу Роджер Федерер не зіграє цього сезону на ґрунтових покриттях.

Про це він заявив після поразки в Маямі від 175-го тенісиста в рейтингу Танасі Коккінакіса.

"Я вирішив не грати на ґрунті. Минулого тижня теж грав поганенько, і тепер у мене буде час з усім розібратися. Я завжди думаю позитивно і на кожен матч дивлюся як на нову можливість", - сказав швейцарець.

"Засмучений, що сьогодні не знайшов спосіб перемогти. Тепер візьму перерву, відпочину, а потім повернуся на корт і продовжу працювати", - запевнив тенісист.

"Сьогодні почувався неважливо, пересувався погано. Коли у мене були шанси, я обирав неправильні рішення - на відміну від нього. На початку другого сету він практично віддав мені гейм, але я його не взяв", - додав Федерер.

