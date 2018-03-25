Найкращий тенісист планети пропустить сезон на ґрунті
|Роджер Федерер
Перша ракетка світу Роджер Федерер не зіграє цього сезону на ґрунтових покриттях.
Про це він заявив після поразки в Маямі від 175-го тенісиста в рейтингу Танасі Коккінакіса.
"Я вирішив не грати на ґрунті. Минулого тижня теж грав поганенько, і тепер у мене буде час з усім розібратися. Я завжди думаю позитивно і на кожен матч дивлюся як на нову можливість", - сказав швейцарець.
"Засмучений, що сьогодні не знайшов спосіб перемогти. Тепер візьму перерву, відпочину, а потім повернуся на корт і продовжу працювати", - запевнив тенісист.
"Сьогодні почувався неважливо, пересувався погано. Коли у мене були шанси, я обирав неправильні рішення - на відміну від нього. На початку другого сету він практично віддав мені гейм, але я його не взяв", - додав Федерер.
Federer: "I decided not to play the clay season" #MiamiOpen— Ubitennis (@Ubitennis) 24 марта 2018 г.
Нагадаємо, що 36-річний Федерер очолив рейтинг ATP, встановивши світовий рекорд.
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