Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1040 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
25.03.2018  22:46

Світоліна - Гаврілова: відео онлайн-трансляція поєдинку в Маямі

Еліна Світоліна

25-го березня на турнірі в Маямі українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє поєдинок третього кола проти представниці Австралії Дарьї Гаврілової.

Відео онлайн-трансляцію гри можна подивитися у нас на сайті:

Як відомо, в попередньому колі Світоліна розібралася із талановитою японкою Осакою у Маямі. 





Читай також
Визначився суперник Світоліної у третьому колі Маямі
Добре подавала: Світоліна розповіла, завдяки чому перемогла Осаку у Маямі
Світоліна розібралася із талановитою японкою Осакою у Маямі. ВІДЕО
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
23:52
Футбол. Трансфер Грізманна обійдеться Барселоні більше, ніж в 100 мільйонів
23:30
Футбол. Шевченко розповів, чому не відпустив Матвієнка у молодіжку
23:13
Футбол. Японія втратила захисника перед грою проти України
22:46
Теніс. Світоліна - Гаврілова: відео онлайн-трансляція поєдинку в Маямі
22:35
Баскетбол. Баскетболіст переніс серцевий напад під час матчу і потрапив в реанімацію. ВІДЕО
22:21
Футбол. Маріуполь на матч проти Динамо виділить сектор для студентів
21:58
Футбол. Дніпро-1 відіграв чотири м’ячі в спарингу з Ворсклою
21:44
Футбол. Шевченко розповів про головну проблему збірної
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!