Світоліна - Гаврілова: відео онлайн-трансляція поєдинку в Маямі

Еліна Світоліна

25-го березня на турнірі в Маямі українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє поєдинок третього кола проти представниці Австралії Дарьї Гаврілової.

Відео онлайн-трансляцію гри можна подивитися у нас на сайті:

Як відомо, в попередньому колі Світоліна розібралася із талановитою японкою Осакою у Маямі.