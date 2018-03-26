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335 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 08:13
Світоліна вийшла в четверте коло турніру в Маямі
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна здобула перемогу над 26-ю ракеткою світу Дарьєй Гаврілової в третьому колі Miami Open.
У наступному колі Світоліна зустрінеться з 20-м номером світового рейтингу з Австралії Ешлі Барті.
Як відомо, напередодні Еліна здолала представницю Японії Наомі Осаку.
Miami Open - Premier Mandatory
Маямі, США
Призовий фонд - $7,972,535
Покриття - хард
Третє коло
25 березня
Еліна Світоліна (Україна) – Дарья Гаврілова (Австралія) 4:6, 6:0, 6:1
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