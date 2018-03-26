Світоліна вийшла в четверте коло турніру в Маямі

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна здобула перемогу над 26-ю ракеткою світу Дарьєй Гаврілової в третьому колі Miami Open.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з 20-м номером світового рейтингу з Австралії Ешлі Барті.

Як відомо, напередодні Еліна здолала представницю Японії Наомі Осаку.

Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Призовий фонд - $7,972,535

Покриття - хард

Третє коло

25 березня

Еліна Світоліна (Україна) – Дарья Гаврілова (Австралія) 4:6, 6:0, 6:1