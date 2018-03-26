Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
335 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
26.03.2018  08:13

Світоліна вийшла в четверте коло турніру в Маямі

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна здобула перемогу над 26-ю ракеткою світу Дарьєй Гаврілової в третьому колі Miami Open.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з 20-м номером світового рейтингу з Австралії Ешлі Барті.

Як відомо, напередодні Еліна здолала представницю Японії Наомі Осаку.

Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Призовий фонд - $7,972,535

Покриття - хард

Третє коло

25 березня

Еліна Світоліна (Україна) – Дарья Гаврілова (Австралія) 4:6, 6:0, 6:1





Читай також
Світоліна - Гаврілова: відео онлайн-трансляція поєдинку в Маямі
Світоліна розібралася із талановитою японкою Осакою у Маямі. ВІДЕО
Світоліна пробилася в третє коло престижного турніру в Маямі
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
10:12
Боротьба. Українські борці в Болгарії фотографувалися з російськими спортсменами
09:59
Футбол. Алієв розповів, чому у нього будуть проблеми при отриманні тренерської ліцензії
09:36
ЧС-2018. Футболіст збірної Англії приїде на чемпіонат світу з охоронцем
09:12
Баскетбол. Дабл-дабл Михайлюка допоміг Канзасу вийти у Фінал чотирьох NCAA. ВІДЕО
08:54
Футбол. Селезньов про атмосферу в збірній: Раніше так не було
08:32
Футбол. Екс-гравець Шахтаря розповів про конфлікт з бразильцями
08:13
Теніс. Світоліна вийшла в четверте коло турніру в Маямі
25.03.2018
23:52
Футбол. Трансфер Грізманна обійдеться Барселоні більше, ніж в 100 мільйонів
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!