Світоліна - Барті: відео онлайн-трансляція 1/8 фіналу турніру в Маямі

Еліна Світоліна

26 березня на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі відбудеться матч 1/8 фіналу.

Українка Еліна Світоліна позмагається за вихід до чвертьфіналу з австралійкою Ешлі Барті.

Орієнтовний початок гри - о 21:00.

Трансляцію можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, що в 1/16 Світоліна перемогла ще одну австралійку Дарью Гаврілову.