Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
116 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
27.03.2018  00:07

Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турнірну в Маямі


Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі.

У поєдинку 1/8 Світоліна у двох сетах здолала представницю Австралії Ешлі Барті.

Наступну гру четверта ракетка світу проведе проти переможниці пари Петра Квітова/Єлена Остапенко. Для українки це буде перший чвертьфінал турніру в Маямі.

Нагадаємо, що в третьому колі Світоліна перемогла ще одну австралійку Дарью Гаврілову.

Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Призовий фонд - $7,972,535

Покриття - хард

Четверте коло

27 березня

Еліна Світоліна (Україна) - Ешлі Барті (Австралія) 7:5, 6:4





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
00:07
Теніс. Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турнірну в Маямі
26.03.2018
23:45
Футбол. Панков: Чигринський отримав хорошу пропозицію з першої десятки чемпіонату Франції
23:30
Теніс. Світоліна - Барті: відео онлайн-трансляція 1/8 фіналу турніру в Маямі
23:27
Футбол. Нідерланди розтрощили Португалію в товариському матчі
23:13
Футбол. Ярмоленко повернувся до тренувань із Боруссією Д. ВІДЕО
22:58
Футбол. Погба потішив підписників свого Instagram якісними фінтами на тренуванні збірної Франції. ВІДЕО
22:40
Футбол. Лідер збірної Японії: У збірної України є менталітет переможця
22:17
ЧС-2018. До скроні Мессі приставлений револьвер, - тренер Аргентини про ЧС-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!