Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турнірну в Маямі





Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі.

У поєдинку 1/8 Світоліна у двох сетах здолала представницю Австралії Ешлі Барті.

Наступну гру четверта ракетка світу проведе проти переможниці пари Петра Квітова/Єлена Остапенко. Для українки це буде перший чвертьфінал турніру в Маямі.

Нагадаємо, що в третьому колі Світоліна перемогла ще одну австралійку Дарью Гаврілову.

Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Призовий фонд - $7,972,535

Покриття - хард

Четверте коло

27 березня

Еліна Світоліна (Україна) - Ешлі Барті (Австралія) 7:5, 6:4