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116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 00:07
Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турнірну в Маямі
Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі.
У поєдинку 1/8 Світоліна у двох сетах здолала представницю Австралії Ешлі Барті.
Наступну гру четверта ракетка світу проведе проти переможниці пари Петра Квітова/Єлена Остапенко. Для українки це буде перший чвертьфінал турніру в Маямі.
Нагадаємо, що в третьому колі Світоліна перемогла ще одну австралійку Дарью Гаврілову.
Miami Open - Premier Mandatory
Маямі, США
Призовий фонд - $7,972,535
Покриття - хард
Четверте коло
27 березня
Еліна Світоліна (Україна) - Ешлі Барті (Австралія) 7:5, 6:4
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій