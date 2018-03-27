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276 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 09:59
Як Світоліна пробивалася в історичний чвертьфінал у Маямі. ВІДЕО
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна у матчі 1/8 фіналу турніру WTA Premier Mandatory у Маямі здолала Ешлі Барті.
Завдяки перемозі у 7:5, 6:4 над австралійською тенісисткою Світоліна вперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Маямі Оупен.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд цікавого поєдинку.
Нагадаємо, в 1/4 фіналу Світоліна зустрінеться із латвійкою Єленою Остапенко.
Зазначимо, що в третьому колі Світоліна перемогла ще одну австралійку Дарью Гаврілову.
Як відомо, на турнірі у Маямі у першому колі грало дві українки - Леся Цуренко поступилася австралійці Айлі Томлянович, а Катерина Бондаренко у напруженій боротьбі програла бельгійці Елісон ван Ейтванк.
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