Як Світоліна пробивалася в історичний чвертьфінал у Маямі. ВІДЕО

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна у матчі 1/8 фіналу турніру WTA Premier Mandatory у Маямі здолала Ешлі Барті.

Завдяки перемозі у 7:5, 6:4 над австралійською тенісисткою Світоліна вперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Маямі Оупен.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд цікавого поєдинку.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Світоліна зустрінеться із латвійкою Єленою Остапенко.

Зазначимо, що в третьому колі Світоліна перемогла ще одну австралійку Дарью Гаврілову.

Як відомо, на турнірі у Маямі у першому колі грало дві українки - Леся Цуренко поступилася австралійці Айлі Томлянович, а Катерина Бондаренко у напруженій боротьбі програла бельгійці Елісон ван Ейтванк.