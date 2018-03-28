Світоліна - Остапенко: прогноз букмекерів на 1/4 фіналу турніру у Маямі

Еліна Світоліна

28 березня Еліна Світоліна зустрінеться із латвійкою Єленою Остапенко у матчі 1/4 фіналу турніру WTA Premier Mandatory у Маямі.

Букмекери вважають українську тенісистку фаворитом зустрічі.

Так, на її перемогу можна поставити із показником 1,30. Тоді як звитяга Остапенко котирується із коефіцієнтом 3,50.

Матч розпочнеться о 20:00.

Зазначимо, що Світоліна уперше в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Miami Open.

Нагадаємо, що в єдиній до цього очній зустрічі суперниць Світоліна сенсаційно програла Остапенко в 1/8 фіналу Вімблдону-2017.

Раніше Світоліна розповіла, за рахунок чого вона здолала суперницю в 1/8 фіналу турніру.