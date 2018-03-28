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241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 13:59
Костюк показала кумедне відео із тренування
|Марта Костюк
П'ята ракетка України Марта Костюк показала відео із тренування.
Під час паузи між виступами у турнірах 15-річна тенісистка проводить насичені заняття. Відеозапис епізоду одного із тренувань вона виклала на своїй сторінці в Instagram.
"От так легко проходять тренування", - підписала вона відео.
Раніше Костюк розповіла, як вона трощить ракетки під час невдалих моментів на тренуваннях.
Нагадаємо, завдяки вдалому виступу на двох турнірах ITF Костюк наблизилася до топ-150 рейтингу WTA.
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