Костюк показала кумедне відео із тренування

Марта Костюк

П'ята ракетка України Марта Костюк показала відео із тренування.

Під час паузи між виступами у турнірах 15-річна тенісистка проводить насичені заняття. Відеозапис епізоду одного із тренувань вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

"От так легко проходять тренування", - підписала вона відео.

Раніше Костюк розповіла, як вона трощить ракетки під час невдалих моментів на тренуваннях.

Нагадаємо, завдяки вдалому виступу на двох турнірах ITF Костюк наблизилася до топ-150 рейтингу WTA.