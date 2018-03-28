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28.03.2018  13:59

Костюк показала кумедне відео із тренування

 Марта Костюк

П'ята ракетка України Марта Костюк показала відео із тренування. 

Під час паузи між виступами у турнірах 15-річна тенісистка проводить насичені заняття. Відеозапис епізоду одного із тренувань вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

"От так легко проходять тренування", - підписала вона відео.

Training is going like... #easy #waitforit

Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) 28 Мар 2018 в 12:51 PDT

Раніше Костюк розповіла, як вона трощить ракетки під час невдалих моментів на тренуваннях.

Нагадаємо, завдяки вдалому виступу на двох турнірах ITF Костюк наблизилася до топ-150 рейтингу WTA.





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