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642 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 19:50
Світоліна - Остапенко: відео онлайн-трансляція 1/4 фіналу турніру в Маямі
|Еліна Світоліна
28 березня на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі відбудеться матч 1/8 фіналу.
Українка Еліна Світоліна позмагається за вихід до півфіналу з латвійкою Єленою Остапенко.
Орієнтовний початок гри - о 20:00.
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Світоліна здолала австралійку Ешлі Барті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій