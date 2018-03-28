Світоліна - Остапенко: відео онлайн-трансляція 1/4 фіналу турніру в Маямі

Еліна Світоліна

28 березня на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі відбудеться матч 1/8 фіналу.

Українка Еліна Світоліна позмагається за вихід до півфіналу з латвійкою Єленою Остапенко.

Орієнтовний початок гри - о 20:00.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Світоліна здолала австралійку Ешлі Барті.