СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 22:10
Світоліна вилетіла з супертурніру в Маямі
|Еліна Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до 1/2 фіналу на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі.
У рівному поєдинку 1/4 Світоліна у двох сетах поступилася представниці Латвії Єлені Остапенко.
Цікаво, що під час другого сету Світоліна скаржилася своєму тренеру на біль у животі, який заважав їй повноцінно рухатися.
Нагадаємо, що для Світоліної це був перший чвертьфінал у Маямі.
Miami Open - Premier Mandatory
Маямі, США
Призовий фонд - $7,972,535
Покриття - хард
П'яте коло
28 березня
Еліна Світоліна (Україна) - Єлена Остапенко (Латвія) 6:7, 6:7
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій