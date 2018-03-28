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28.03.2018  22:10

Світоліна вилетіла з супертурніру в Маямі

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до 1/2 фіналу на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі.

У рівному поєдинку 1/4 Світоліна у двох сетах поступилася представниці Латвії Єлені Остапенко.

Цікаво, що під час другого сету Світоліна скаржилася своєму тренеру на біль у животі, який заважав їй повноцінно рухатися.

Нагадаємо, що для Світоліної це був перший чвертьфінал у Маямі.

Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Призовий фонд - $7,972,535

Покриття - хард

П'яте коло

28 березня

Еліна Світоліна (Україна) - Єлена Остапенко (Латвія) 6:7, 6:7





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