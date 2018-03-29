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29.03.2018  19:23

Світоліна назвала причину невдачі на турнірі у Маямі

 Еліна Світоліна

Причиною поразки Еліни Світоліної від Єлени Остапенко у чвертьфіналі турніру WTA Premier Mandatory у Маямі став біль у животі українка та сильна гра суперниці.

Про це заявила сама Світоліна після матчу. 

"У мене був біль у животі сьогодні і він то з'являвся, то зникав. Це відобразилося на грі - я не фокусувалася у потрібні моменти на правильних речах та деталях. Моя суперниця - сильний гравець, тому не втрачала нагоди скористатися моїми проблемами", - заявила українка.

"Зараз я трохи змінюю свою гру і граю більш агресивно. В цілому вдосконалююсь. Це вже прогрес. Але за сезон у нас дуже багато матчів, турнірів. Ось чому ти не можеш уникати поразок. А з таких матчів потрібно робити правильні висновки і рухатися далі", - цитує Світоліну офіційний сайт WTA.

Нагадаємо, доля матчу вирішилася у двох сетах, які завершувалися тай-брейками. 

Зазначимо, що наступні змагання Світоліна розпочне наприкінці квітня - це буде ґрунтовий турнір у Штутгарті.

Нагадаємо, що для Світоліної це був перший чвертьфінал у Маямі.





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