490 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.03.2018 13:25
Костюк: Поки на Сході України триває війна, вважаю недоречним грати в Росії
Юна українська тенісистка Марта Костюк відмовилась виступати на турнірах WTA в Росії.
Про це сама киянка.
"Так, була пропозиція грати в Росії, але я відмовилася. І поки на сході будуть бойові дії я вважаю недоречним брати участь в змаганнях, які проводять в Росії", - заявила Марта.
"Для мене багато значить патріотизм. Для мене честь представляти свою країну на змаганнях. Люблю, коли звучить наш гімн, завжди сльози навертаються на очі", - цитує Костюк Главком.
Нагадаємо, що нещодавно Марта Костюк дебютувала в складі збірної України в Кубку Федерації.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій