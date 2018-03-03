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03.03.2018  13:25

Костюк: Поки на Сході України триває війна, вважаю недоречним грати в Росії


Юна українська тенісистка Марта Костюк відмовилась виступати на турнірах WTA в Росії.

Про це сама киянка.

"Так, була пропозиція грати в Росії, але я відмовилася. І поки на сході будуть бойові дії я вважаю недоречним брати участь в змаганнях, які проводять в Росії", - заявила Марта.

"Для мене багато значить патріотизм. Для мене честь представляти свою країну на змаганнях. Люблю, коли звучить наш гімн, завжди сльози навертаються на очі", - цитує Костюк Главком.

Нагадаємо, що нещодавно Марта Костюк дебютувала в складі збірної України в Кубку Федерації.




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