Бондаренко обіграла Томлянович у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі. ВІДЕО

Катерина Бондаренко/twitter.com/OracleTennis

Українка Катерина Бондаренко вийшла у фінал турніру WTA 125 K Series в американському Індіан-Веллсі.

У півфінальному поєдинку 31-річна українка здолала австралійку Айлу Томлянович 7:5, 6:3.

Бондаренко не дуже вдало розпочала матч, дозволивши суперниці шість брейкпоїнтів, проте щоразу вона успішно відігрувала їх. А згодом Бондаренко сама зробила брейк і повела у матчі. У другому сеті Томлянович вела 2:1, проте досвідчена українка зібралася та перемогла 6:3.

У фіналі турніру Бондаренко зіграє із переможницею пари Сара Ерані (Італія) - Аманда Анісімова (США).

Oracle Challenger Series

WTA 125k Series

Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

Призовий фонд - $ 150,000

1/2 фіналу

3 березня

Катерина Бондаренко (Україна, 4) - Айла Томлянович (Австралія) 7:5, 6:3

Раніше повідомлялося, що у фіналі турніру в мексиканському Акапулько зіграє українка Леся Цуренко.