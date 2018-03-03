Бондаренко обіграла Томлянович у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі. ВІДЕО
|Катерина Бондаренко/twitter.com/OracleTennis
Українка Катерина Бондаренко вийшла у фінал турніру WTA 125 K Series в американському Індіан-Веллсі.
У півфінальному поєдинку 31-річна українка здолала австралійку Айлу Томлянович 7:5, 6:3.
Бондаренко не дуже вдало розпочала матч, дозволивши суперниці шість брейкпоїнтів, проте щоразу вона успішно відігрувала їх. А згодом Бондаренко сама зробила брейк і повела у матчі. У другому сеті Томлянович вела 2:1, проте досвідчена українка зібралася та перемогла 6:3.
Congratulations Kateryna Bondarenko! First finalist for the Women's Singles @OracleChallngrs after 7-5 6-3 wine over @Ajlatom @WTA #Finale pic.twitter.com/HdraGxym2q— OracleTennis (@OracleTennis) 3 березня 2018 р.
У фіналі турніру Бондаренко зіграє із переможницею пари Сара Ерані (Італія) - Аманда Анісімова (США).
Oracle Challenger Series
WTA 125k Series
Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США
Призовий фонд - $ 150,000
1/2 фіналу
3 березня
Катерина Бондаренко (Україна, 4) - Айла Томлянович (Австралія) 7:5, 6:3
Раніше повідомлялося, що у фіналі турніру в мексиканському Акапулько зіграє українка Леся Цуренко.
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