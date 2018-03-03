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03.03.2018  22:21

Бондаренко обіграла Томлянович у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі. ВІДЕО

 Катерина Бондаренко/twitter.com/OracleTennis

Українка Катерина Бондаренко вийшла у фінал турніру WTA 125 K Series в американському Індіан-Веллсі. 

У півфінальному поєдинку 31-річна українка здолала австралійку Айлу Томлянович 7:5, 6:3. 

Бондаренко не дуже вдало розпочала матч, дозволивши суперниці шість брейкпоїнтів, проте щоразу вона успішно відігрувала їх. А згодом Бондаренко сама зробила брейк і повела у матчі. У другому сеті Томлянович вела 2:1, проте досвідчена українка зібралася та перемогла 6:3. 

У фіналі турніру Бондаренко зіграє із переможницею пари Сара Ерані (Італія) - Аманда Анісімова (США). 

Oracle Challenger Series

WTA 125k Series

Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

Призовий фонд - $ 150,000

1/2 фіналу

3 березня

Катерина Бондаренко (Україна, 4) - Айла Томлянович (Австралія) 7:5, 6:3

Раніше повідомлялося, що у фіналі турніру в мексиканському Акапулько зіграє українка Леся Цуренко.




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