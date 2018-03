Бондаренко обіграла Томлянович у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі. ВІДЕО

Українка Катерина Бондаренко вийшла у фінал турніру WTA 125 K Series в американському Індіан-Веллсі.

У півфінальному поєдинку 31-річна українка здолала австралійку Айлу Томлянович 7:5, 6:3.

Бондаренко не дуже вдало розпочала матч, дозволивши суперниці шість брейкпоїнтів, проте щоразу вона успішно відігрувала їх. А згодом Бондаренко сама зробила брейк і повела у матчі. У другому сеті Томлянович вела 2:1, проте досвідчена українка зібралася та перемогла 6:3.

Congratulations Kateryna Bondarenko! First finalist for the Women's Singles @OracleChallngrs after 7-5 6-3 wine over @Ajlatom @WTA #Finale pic.twitter.com/HdraGxym2q