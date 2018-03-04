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04.03.2018  21:47

Бондаренко програла у фіналі турніру в США

Катерина Бондаренко

Катерина Бондаренко зазнала поразки в фіналі турніру в Індіан-Веллсі.

Українська тенісистка поступилася італійці Сарі Еррані.

Бондаренко за вихід у фінал турніру заробила 13,5 тисячі доларів і 95 рейтингових очок.

В оновленому рейтингу WTA вона підніметься на 74-у позицію.

Як відомо, у півфіналі Бондаренко обіграла Томлянович.

Oracle Challenger Series

WTA 125k Series

Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

Призовий фонд - $ 150,000

Фінал

4 березня

Сара Еррані (Італія) – Катерина Бондаренко (Україна, 4) – 6:4, 6:2




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