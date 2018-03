Бондаренко програла у фіналі турніру в США

Катерина Бондаренко зазнала поразки в фіналі турніру в Індіан-Веллсі.

Українська тенісистка поступилася італійці Сарі Еррані.

Бондаренко за вихід у фінал турніру заробила 13,5 тисячі доларів і 95 рейтингових очок.

В оновленому рейтингу WTA вона підніметься на 74-у позицію.

Як відомо, у півфіналі Бондаренко обіграла Томлянович.

Oracle Challenger Series

WTA 125k Series

Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

Призовий фонд - $ 150,000

Фінал

4 березня

Сара Еррані (Італія) – Катерина Бондаренко (Україна, 4) – 6:4, 6:2

With an underarm serve on MP @SaraErrani completes her @OracleChallngrs quest!



Beats Kateryna Bondarenko 6-4, 6-2 to win 1st title of 2018 at 125K Indian Wells. Back to the top 100! @OracleTennis #RoadToIndianWells pic.twitter.com/pB52UKQHzJ