Бондаренко програла у фіналі турніру в США
|Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко зазнала поразки в фіналі турніру в Індіан-Веллсі.
Українська тенісистка поступилася італійці Сарі Еррані.
Бондаренко за вихід у фінал турніру заробила 13,5 тисячі доларів і 95 рейтингових очок.
В оновленому рейтингу WTA вона підніметься на 74-у позицію.
Як відомо, у півфіналі Бондаренко обіграла Томлянович.
Oracle Challenger Series
WTA 125k Series
Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США
Призовий фонд - $ 150,000
Фінал
4 березня
Сара Еррані (Італія) – Катерина Бондаренко (Україна, 4) – 6:4, 6:2
With an underarm serve on MP @SaraErrani completes her @OracleChallngrs quest!— WTA Scores 🌴 (@Scores_WTA) 4 березня 2018 р.
Beats Kateryna Bondarenko 6-4, 6-2 to win 1st title of 2018 at 125K Indian Wells. Back to the top 100! @OracleTennis #RoadToIndianWells pic.twitter.com/pB52UKQHzJ
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