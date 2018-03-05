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05.03.2018  22:54

Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки місяця

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна - серед претенденток на звання найкращої тенісистки WTA в лютому.

Про це повідомляє офіційний сайт асоціації.

Окрім Світоліної, на звання претендують Петра Квітова і Гарбіньє Мугуруса.

Нагадаємо, що в лютому Світоліна вдруге поспіль виграла турнір у Дубаї.




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