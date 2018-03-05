103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 22:54
Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки місяця
|Еліна Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна - серед претенденток на звання найкращої тенісистки WTA в лютому.
Про це повідомляє офіційний сайт асоціації.
Окрім Світоліної, на звання претендують Петра Квітова і Гарбіньє Мугуруса.
Нагадаємо, що в лютому Світоліна вдруге поспіль виграла турнір у Дубаї.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій