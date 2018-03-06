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115 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 23:52
Стало відомо, де Україна зіграє проти Канади в Кубку Федерації
Канада офіційно підтвердила, що матч плей-офф Кубка Федерації проти України за право залишитися у Другій Світовій групі відбудеться в Монреалі.
Ігри будуть зіграні на хардовому корті, специфікацію покриття обіцяли повідомити найближчим часом.
У суботу, 21 квітня, початок зустрічей о 13:00 за місцевим часом (дві одиночки), в неділю, 22 квітня, - о 12:00 (дві одинаки і пара). Різниця в часі з Монреалем для України становить +7 годин, пише Теннисный клуб.
Як відомо, нещодавно Україна в запеклій боротьбі поступилася Австралії у Кубку Федерації.
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