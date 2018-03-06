Стало відомо, де Україна зіграє проти Канади в Кубку Федерації

Канада офіційно підтвердила, що матч плей-офф Кубка Федерації проти України за право залишитися у Другій Світовій групі відбудеться в Монреалі.

Ігри будуть зіграні на хардовому корті, специфікацію покриття обіцяли повідомити найближчим часом.

У суботу, 21 квітня, початок зустрічей о 13:00 за місцевим часом (дві одиночки), в неділю, 22 квітня, - о 12:00 (дві одинаки і пара). Різниця в часі з Монреалем для України становить +7 годин, пише Теннисный клуб.

Як відомо, нещодавно Україна в запеклій боротьбі поступилася Австралії у Кубку Федерації.