Світоліна: Важливо перенести стабільність і на турніри вищого рівня
Потрапляння в 1/2 фіналу турніру Grand Slam стане для Еліни Світоліної виходом на новий емоційний рівень у своїй грі.
Про це розповіла Світоліна в інтерв'ю перед початком виступу на великому турнірі в Індіан-Веллсі.
"Якщо говорити, з яким настроєм я приїхала в Індіан-Уеллс, то зараз відчуваю себе по-іншому в порівнянні з минулим роком. Моя команда важко працює, щоб привнести щось нове в мою гру. Важливо не втратити те, що вдалося напрацювати за останні півтора року", - вважає Світоліна.
"Після захисту титулу в Дубаї зараз моя мета - перенести цю стабільність на більш великі турніри, на рівень Premier Mandatory, на Великі Шоломи. Як гравець топ-5 у тебе інша гра, інша впевненість. Півфінал на Великому Шоломі - це був би новий крок вперед для мене і нові емоції", - цитує українку btu.org.ua.
Раніше стало відомо, в яких турнірах зіграє Світоліна перед стартом Roland Garros.
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