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262 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.03.2018 15:48
Визначився суперник Костюк по чвертьфіналу турніру у Китаї
|Даліла Якупович
Суперницею Марти Костюк в 1/4 фіналу турніру ITF у китайському Чжухаї стане 26-річна словенка Даліла Якупович.
У другому колі вона здолала італійку Джасмін Паоліні 6:4, 7:5.
Матч відбудеться вранці 9 березня.
У рейтингу WTA Якупович займає 171 місце, а до матчу у Китаї Костюк ніколи не зустрічалася із цією суперницею.
Нагадаємо, що на шляху до чвертьфіналу Костюк розгромила китайську тенісистку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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