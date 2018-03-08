Визначився суперник Костюк по чвертьфіналу турніру у Китаї

Даліла Якупович

Суперницею Марти Костюк в 1/4 фіналу турніру ITF у китайському Чжухаї стане 26-річна словенка Даліла Якупович.

У другому колі вона здолала італійку Джасмін Паоліні 6:4, 7:5.

Матч відбудеться вранці 9 березня.

У рейтингу WTA Якупович займає 171 місце, а до матчу у Китаї Костюк ніколи не зустрічалася із цією суперницею.

Нагадаємо, що на шляху до чвертьфіналу Костюк розгромила китайську тенісистку.