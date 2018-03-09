Стало відомо, з ким Костюк побореться за вихід у фінал на турнірі у Китаї

Визначилася суперниця Марти Костюк по матчу 1/2 фіналу турніру ITF у китайському Чжухаї.

За місце у фіналі 15-річна українка побореться із 23-річною словачкою Анною-Кароліною Шмідловою.

У чвертьфіналі Шмідлова здолала росіянку Віталію Дьяченко 6:3, 6:3.

Гра відбудеться вранці 10 березня.

Наразі Шмідлова займає 135 місце у рейтнгу WTA.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Костюк не без проблем обіграла словенка Далілу Якупович.