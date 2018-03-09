Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
299 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.03.2018  18:14

Стало відомо, з ким Костюк побореться за вихід у фінал на турнірі у Китаї

 

Визначилася суперниця Марти Костюк по матчу 1/2 фіналу турніру ITF у китайському Чжухаї. 

За місце у фіналі 15-річна українка побореться із 23-річною словачкою Анною-Кароліною Шмідловою. 

У чвертьфіналі Шмідлова здолала росіянку Віталію Дьяченко 6:3, 6:3. 

Гра відбудеться вранці 10 березня. 

Наразі Шмідлова займає 135 місце у рейтнгу WTA. 

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Костюк не без проблем обіграла словенка Далілу Якупович.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:22
Футбол. Тренер Тоттенгема зробив скандальні заяви щодо матчу Ліги чемпіонів із Ювентусом
20:55
Футбол. Шахтар громить Ворсклу у матчі 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги
20:44
Хокей. Кременчук обіграв Білий Барс у півфіналі плей-офф та повів у серії
20:25
Біатлон. Джима та Віта Семеренко увійшли у топ-10 спринту у Контіолахті
19:59
Футбол. Що необхідно Динамо для виходу у чвертьфінал Ліги Європи: експерт дав відповідь
19:43
Олімпіада. У Пхенчхані відбулося урочисте відкриття ХХІІ Зимових Паралімпійських ігор. ВІДЕО
19:15
Баскетбол. Хімік обіграв БІПУ, Дніпро дотиснув Політехнік. Матчі 1/2 фіналу Кубку України
18:59
Футбол. Я не такий, як усі думають: Гармаш пояснив свою поведінку у матчі з Лаціо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!