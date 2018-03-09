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299 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 18:14
Стало відомо, з ким Костюк побореться за вихід у фінал на турнірі у Китаї
Визначилася суперниця Марти Костюк по матчу 1/2 фіналу турніру ITF у китайському Чжухаї.
За місце у фіналі 15-річна українка побореться із 23-річною словачкою Анною-Кароліною Шмідловою.
У чвертьфіналі Шмідлова здолала росіянку Віталію Дьяченко 6:3, 6:3.
Гра відбудеться вранці 10 березня.
Наразі Шмідлова займає 135 місце у рейтнгу WTA.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Костюк не без проблем обіграла словенка Далілу Якупович.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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