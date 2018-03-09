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308 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 18:45
Визначився перший суперник Світоліної на турнірі в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна, яка має 4-й номер посіву на турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі (США), стартує на змаганнях із другого кола.
Її першою суперницею буде 27-річна німкеня Мона Бартель, яка у першому раунді розправилася із парагвайкою Веронікою Сепеде.
Наразі Бартель займає 65-у сходинку у рейтингу WTA.
Суперниці вже чотири рази зустрічалися між собою: у трьох матчах взяла гору Світоліна. В останнє українка грала проти німкені у травні 2017-го на турнірі у Римі - тоді Еліна взяла гору 3:6, 6:0, 6:0.
Раніше повідомлялося, що у першому колі турніру в Індіан-Веллсі програла українка Леся Цуренко.
Нагажаємо, що Світоліна у понеділок здобула перемогу на виставковому турнірі в Нью-Йорку.
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