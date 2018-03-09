Визначився перший суперник Світоліної на турнірі в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна, яка має 4-й номер посіву на турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі (США), стартує на змаганнях із другого кола.

Її першою суперницею буде 27-річна німкеня Мона Бартель, яка у першому раунді розправилася із парагвайкою Веронікою Сепеде.

Наразі Бартель займає 65-у сходинку у рейтингу WTA.

Суперниці вже чотири рази зустрічалися між собою: у трьох матчах взяла гору Світоліна. В останнє українка грала проти німкені у травні 2017-го на турнірі у Римі - тоді Еліна взяла гору 3:6, 6:0, 6:0.

Раніше повідомлялося, що у першому колі турніру в Індіан-Веллсі програла українка Леся Цуренко.

Нагажаємо, що Світоліна у понеділок здобула перемогу на виставковому турнірі в Нью-Йорку.