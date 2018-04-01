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205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 09:38
Українка вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у США
|Дайана Ястремська
17-річна українка Дайана Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру Volvo Car Open в американському Чарлстоні.
У першому раунді кваліфаційного турніру українка у напруженому матчі здолала болгарку Сесіль Картанчеву 6:7 (1), 6:4, 6:4.
У вирішальному етапі Ястремська зустрінеться із колишньою українкою Мариною Заневською, яка зараз представляє Бельгію. Матч відбудеться 1 квітня ввечері.
Також зазначимо, що в основному колі змагань зіграє четверта ракетка України Катерина Бондаренко. У першому раунді вона зустрінеться із Алізе Корне з Франції.
Раніше зазначалося, що Ястремська пропустила вперед у рейтингу WTA 15-річну Марту Костюк.
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