Українка вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у США

Дайана Ястремська

17-річна українка Дайана Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру Volvo Car Open в американському Чарлстоні.

У першому раунді кваліфаційного турніру українка у напруженому матчі здолала болгарку Сесіль Картанчеву 6:7 (1), 6:4, 6:4.

У вирішальному етапі Ястремська зустрінеться із колишньою українкою Мариною Заневською, яка зараз представляє Бельгію. Матч відбудеться 1 квітня ввечері.

Також зазначимо, що в основному колі змагань зіграє четверта ракетка України Катерина Бондаренко. У першому раунді вона зустрінеться із Алізе Корне з Франції.

Раніше зазначалося, що Ястремська пропустила вперед у рейтингу WTA 15-річну Марту Костюк.