Американка виграла турнір у Маямі та допомогла Світоліній. ВІДЕО
|Слоун Стівенс завоювала титул у Маямі
Переможницею турніру WTA Premier Mandatory в американському Маямі стала місцева тенісистка Слоун Стівенс.
У фінальному поєдинку вона здолала латвійку Єлени Остапенко, яка вибила із боротьби Еліну Світоліну на стадії 1/4 фіналу.
У першому сеті все завершилося на тай-брейку, а от у другій партії Стівенс добила суперницю - 6:1.
Таким чином, Стівенс виграла шостий титул у кар'єрі, притому, що вона жодного разу не поступалася у фіналах.
Також важливо зазначити, що завдяки перемозі Стівенс Еліна Світоліна залишиться на 4-й сходинці у новому рейтингу WTA, а Остапенко не зможе піднятися вище 5-го місця.
У свою чергу Стівенс встановить особистий рекорд у рейтингу та підніметься на 9-у сходинку із 12-ї.
Раніше повідомлялося, що Світоліна пояснила, чому вона програла у чвертьфіналі Маямі.
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