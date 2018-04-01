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01.04.2018  10:38

Американка виграла турнір у Маямі та допомогла Світоліній. ВІДЕО

 Слоун Стівенс завоювала титул у Маямі

Переможницею турніру WTA Premier Mandatory в американському Маямі стала місцева тенісистка Слоун Стівенс.

У фінальному поєдинку вона здолала латвійку Єлени Остапенко, яка вибила із боротьби Еліну Світоліну на стадії 1/4 фіналу.

У першому сеті все завершилося на тай-брейку, а от у другій партії Стівенс добила суперницю - 6:1.

Таким чином, Стівенс виграла шостий титул у кар'єрі, притому, що вона жодного разу не поступалася у фіналах. 

Також важливо зазначити, що завдяки перемозі Стівенс Еліна Світоліна залишиться на 4-й сходинці у новому рейтингу WTA, а Остапенко не зможе піднятися вище 5-го місця. 

У свою чергу Стівенс встановить особистий рекорд у рейтингу та підніметься на 9-у сходинку із 12-ї. 

Раніше повідомлялося, що Світоліна пояснила, чому вона програла у чвертьфіналі Маямі.





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