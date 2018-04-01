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01.04.2018  12:26

Переможниця турніру у Маямі показала звабливе фото біля океану

 Слоун Стівенс

Американка Слоун Стівенс, яка стала переможницею супертурніру у Маямі, після своєї перемоги відправилася насолодитися краєвидами Атлантичного узбережжя.

Так, Стівенс сфотографувалася разом із трофеєм турніру на пляжі - правда не у купальнику, а у шортиках та футболці.  

Фото потрапило на Twitter-сторінку Miami Open.

Нагадаємо, американка у фіналі здолала латвійку Єлену Остапенко. 

Завдяки перемозі 25-річна Стівенс вперше в кар'єрі увійшла у топ-10 рейтингу WTA. Також Стівенс допомогла українці Еліні Світоліній залишитися на 4-й сходинці рейтингу, не пустивши на неї Остапенко. 

Як повідомлялося раніше, Світоліна припинила свої виступи у Маямі на стадії 1/4 фіналу





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