Переможниця турніру у Маямі показала звабливе фото біля океану

Американка Слоун Стівенс, яка стала переможницею супертурніру у Маямі, після своєї перемоги відправилася насолодитися краєвидами Атлантичного узбережжя.

Так, Стівенс сфотографувалася разом із трофеєм турніру на пляжі - правда не у купальнику, а у шортиках та футболці.

Фото потрапило на Twitter-сторінку Miami Open.

😜 @sloanestephens is just out here having some fun... pic.twitter.com/gPTrH9J3Va