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515 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 12:26
Переможниця турніру у Маямі показала звабливе фото біля океану
|Слоун Стівенс
Американка Слоун Стівенс, яка стала переможницею супертурніру у Маямі, після своєї перемоги відправилася насолодитися краєвидами Атлантичного узбережжя.
Так, Стівенс сфотографувалася разом із трофеєм турніру на пляжі - правда не у купальнику, а у шортиках та футболці.
Фото потрапило на Twitter-сторінку Miami Open.
😜 @sloanestephens is just out here having some fun... pic.twitter.com/gPTrH9J3Va— Miami Open (@MiamiOpen) 31 березня 2018 р.
Нагадаємо, американка у фіналі здолала латвійку Єлену Остапенко.
Завдяки перемозі 25-річна Стівенс вперше в кар'єрі увійшла у топ-10 рейтингу WTA. Також Стівенс допомогла українці Еліні Світоліній залишитися на 4-й сходинці рейтингу, не пустивши на неї Остапенко.
Як повідомлялося раніше, Світоліна припинила свої виступи у Маямі на стадії 1/4 фіналу.
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