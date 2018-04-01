Переможниця турніру у Маямі показала звабливе фото біля океану

Слоун Стівенс

Американка Слоун Стівенс, яка стала переможницею супертурніру у Маямі, після своєї перемоги відправилася насолодитися краєвидами Атлантичного узбережжя.

Так, Стівенс сфотографувалася разом із трофеєм турніру на пляжі - правда не у купальнику, а у шортиках та футболці.

Фото потрапило на Twitter-сторінку Miami Open.

Нагадаємо, американка у фіналі здолала латвійку Єлену Остапенко.

Завдяки перемозі 25-річна Стівенс вперше в кар'єрі увійшла у топ-10 рейтингу WTA. Також Стівенс допомогла українці Еліні Світоліній залишитися на 4-й сходинці рейтингу, не пустивши на неї Остапенко.

Як повідомлялося раніше, Світоліна припинила свої виступи у Маямі на стадії 1/4 фіналу.