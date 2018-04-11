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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 12:29
Україна втратила чотири позиції в рейтингу націй Кубка Девіса
|Збірна України / БТУ
Після поразки від збірної Швеції в лютому Україна опустилася на 31-е місце в рейтингу націй Кубка Девіса.
В оновленому рейтингу українці опустилися ще на 4 рядки і зараз йдуть на 35-му місці.
Виправити своє становище України зможе в вересні, коли проведе домашній поєдинок проти Португалії.
Лідирує в рейтингу як і раніше Франція. У топ-5 відбулося єдина зміна - Хорватія обійшла Великобританію, пише Sport.ua.
Топ-5 рейтингу націй Кубка Девіса:
1. Франція - 31662,5
2. Аргентина - 19403,75
3. Бельгія - 18526,25
4. Хорватія - 16592,5
5. Великобританія - 14916,25
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