Україна втратила чотири позиції в рейтингу націй Кубка Девіса

Збірна України / БТУ

Після поразки від збірної Швеції в лютому Україна опустилася на 31-е місце в рейтингу націй Кубка Девіса.

В оновленому рейтингу українці опустилися ще на 4 рядки і зараз йдуть на 35-му місці.

Виправити своє становище України зможе в вересні, коли проведе домашній поєдинок проти Португалії.

Лідирує в рейтингу як і раніше Франція. У топ-5 відбулося єдина зміна - Хорватія обійшла Великобританію, пише Sport.ua.

Топ-5 рейтингу націй Кубка Девіса:

1. Франція - 31662,5

2. Аргентина - 19403,75

3. Бельгія - 18526,25

4. Хорватія - 16592,5

5. Великобританія - 14916,25