Світоліна не допоможе збірній України в матчі Кубка Федерації

Еліна Світоліна

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна не зіграє за збірну України з Канадою в Кубку Федерації.

За Україну зіграють Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Ольга Савчук.

Матчі пройдуть 21 і 22 квітня в Монреалі, пише Xsport.ua.

У минулому матчі Кубка Федерації Україна разом зі Світоліною програла Австралії.