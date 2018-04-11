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11.04.2018  13:29

Світоліна не допоможе збірній України в матчі Кубка Федерації

Еліна Світоліна

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна не зіграє за збірну України з Канадою в Кубку Федерації.

За Україну зіграють Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Ольга Савчук.

Матчі пройдуть 21 і 22 квітня в Монреалі, пише Xsport.ua.

У минулому матчі Кубка Федерації Україна разом зі Світоліною програла Австралії.





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