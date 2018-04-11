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310 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 13:29
Світоліна не допоможе збірній України в матчі Кубка Федерації
|Еліна Світоліна
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна не зіграє за збірну України з Канадою в Кубку Федерації.
За Україну зіграють Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Ольга Савчук.
Матчі пройдуть 21 і 22 квітня в Монреалі, пише Xsport.ua.
У минулому матчі Кубка Федерації Україна разом зі Світоліною програла Австралії.
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