Світоліна показала гаряче фото у купальнику

Еліна Світоліна продовжує готуватися до старту у ґрунтовій частині сезону.

Підготовка йде у напруженому ритмі, проте тенісистка знаходить час і на відпочинок.

Так, на сторінці першої ракетки України в Instagram з'явилося її звабливе фото у купальнику - Світоліна випірнула із води та біля бортика басейну їсть фрукти із вази.

lil #tbt ☀️🌴🍊🍓 Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) 12 Апр 2018 в 8:08 PDT

Раніше Світоліна на Великдень показала, як вона вміє смажити млинці.

Також в її Instagram з'явилося фото із стадіону Стемфорд Брідж, де вона дивилася матч Челсі - Вест Гем.