СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
485 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 21:50
Світоліна показала гаряче фото у купальнику
Еліна Світоліна продовжує готуватися до старту у ґрунтовій частині сезону.
Підготовка йде у напруженому ритмі, проте тенісистка знаходить час і на відпочинок.
Так, на сторінці першої ракетки України в Instagram з'явилося її звабливе фото у купальнику - Світоліна випірнула із води та біля бортика басейну їсть фрукти із вази.
Раніше Світоліна на Великдень показала, як вона вміє смажити млинці.
Також в її Instagram з'явилося фото із стадіону Стемфорд Брідж, де вона дивилася матч Челсі - Вест Гем.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
12.04.2018
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій