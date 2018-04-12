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12.04.2018  21:50

Світоліна показала гаряче фото у купальнику

 

Еліна Світоліна продовжує готуватися до старту у ґрунтовій частині сезону. 

Підготовка йде у напруженому ритмі, проте тенісистка знаходить час і на відпочинок. 

Так, на сторінці першої ракетки України в Instagram з'явилося її звабливе фото у купальнику - Світоліна випірнула із води та біля бортика басейну їсть фрукти із вази. 

lil #tbt ☀️🌴🍊🍓

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) 12 Апр 2018 в 8:08 PDT

Раніше Світоліна на Великдень показала, як вона вміє смажити млинці.

Також в її Instagram з'явилося фото із стадіону Стемфорд Брідж, де вона дивилася матч Челсі - Вест Гем.





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