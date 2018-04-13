Найкращий тенісист України зіграє на турнірі у Монте-Карло

Олександр Долгополов зіграє на турнірі ATP Мастерс у Монте-Карло.

Перша ракетка України зустрінеться у стартовому раунді змагань із 26-м номером світового рейтингу британцем Кайлом Едмундом.

У разі перемоги Долго вийде на Пабло Кареньо-Бусту, який має 8 номер посіву.

Змагання стартують з 15 квітня.

Нагадаємо, Долгополов невдало повернувся на корт після травми, програвши у першому колі змагань у Маракеші.

Раніше повідомлялося, що Долгополов займає 52-й рядок у рейтингу АТР.