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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 22:38
Найкращий тенісист України зіграє на турнірі у Монте-Карло
Олександр Долгополов зіграє на турнірі ATP Мастерс у Монте-Карло.
Перша ракетка України зустрінеться у стартовому раунді змагань із 26-м номером світового рейтингу британцем Кайлом Едмундом.
У разі перемоги Долго вийде на Пабло Кареньо-Бусту, який має 8 номер посіву.
Змагання стартують з 15 квітня.
Нагадаємо, Долгополов невдало повернувся на корт після травми, програвши у першому колі змагань у Маракеші.
Раніше повідомлялося, що Долгополов займає 52-й рядок у рейтингу АТР.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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