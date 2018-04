Долгополов знявся з турніру в Монте-Карло

Український тенісист Олександр Долгополов не візьме участь у змаганнях в Монте-Карло.

Про це повідомляє співробітник ATP Media Info Енріко Марія Ріва.

Причини відмови українця від виступу не повідомляються.

У стартовому матчі турніру Долгополов мав зіграти з 23-річним британцем Кайлом Едмундом, який посідає 26 сходинку у світовому тенісному рейтингу.

Це мав бути перший турніру Долгополова за останніх 2,5 місяці. Український спортсмен взяв вимушену паузу після Australian Open через проблеми з кистю.

Нагадаємо, що Долгополов вилетів на старті турніру в Маракеші.

