Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
103 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
15.04.2018  15:14

Долгополов знявся з турніру в Монте-Карло

Олександр Долгополов

Український тенісист Олександр Долгополов не візьме участь у змаганнях в Монте-Карло.

Про це повідомляє співробітник ATP Media Info Енріко Марія Ріва.

Причини відмови українця від виступу не повідомляються.

У стартовому матчі турніру Долгополов мав зіграти з 23-річним британцем Кайлом Едмундом, який посідає 26 сходинку у світовому тенісному рейтингу.

Це мав бути перший турніру Долгополова за останніх 2,5 місяці. Український спортсмен взяв вимушену паузу після Australian Open через проблеми з кистю.

Нагадаємо, що Долгополов вилетів на старті турніру в Маракеші.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
16:17
Футбол. Коноплянка вийде в старті Шальке на гру проти Боруссії Д, Ярмоленко не потрапив до заявки
16:00
Футбол. Олімпік зіграв унічию з Олександрією, Зоря приймає Ворсклу в 27 турі УПЛ
15:48
Хокей. Україна перемогла Австрію на чемпіонаті світу
15:28
Футбол. Фіорентина втратила очки зі СПАЛом, Лаціо приймає Рому в 32 турі чемпіонату Італії
15:14
Теніс. Долгополов знявся з турніру в Монте-Карло
14:52
Футбол. Ейбар поступився Алавесу, Малага приймає Реал в 32 турі чемпіонату Іспанії
14:37
Бокс. Мама Кличка заборонила йому брати реванш у Джошуа
14:18
Футбол. Шевченко оцінив шанси Макаренка на потрапляння до збірної
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!