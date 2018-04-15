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103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 15:14
Долгополов знявся з турніру в Монте-Карло
|Олександр Долгополов
Український тенісист Олександр Долгополов не візьме участь у змаганнях в Монте-Карло.
Про це повідомляє співробітник ATP Media Info Енріко Марія Ріва.
Причини відмови українця від виступу не повідомляються.
У стартовому матчі турніру Долгополов мав зіграти з 23-річним британцем Кайлом Едмундом, який посідає 26 сходинку у світовому тенісному рейтингу.
Це мав бути перший турніру Долгополова за останніх 2,5 місяці. Український спортсмен взяв вимушену паузу після Australian Open через проблеми з кистю.
Нагадаємо, що Долгополов вилетів на старті турніру в Маракеші.
Dolgopolov out of Montecarlo. Another LL in— enrico maria riva (@enricomariariva) 15 апреля 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій