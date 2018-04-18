Долгополов знявся з чергового турніру - стала відома причина

Олександр Долгополов

Перша ракетка України Олександр Долгополов відмовився від участі на турнірі в Будапешті.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Причиною цьому стала травма руки. Тенісист вважає, що на відновлення йому знадобиться 2-3 тижні, а може й більше.

Нагадаємо, що перед цим Долгополов знявся з турніру в Монте-Карло.