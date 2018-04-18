СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 10:16
Долгополов знявся з чергового турніру - стала відома причина
|Олександр Долгополов
Перша ракетка України Олександр Долгополов відмовився від участі на турнірі в Будапешті.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Причиною цьому стала травма руки. Тенісист вважає, що на відновлення йому знадобиться 2-3 тижні, а може й більше.
Нагадаємо, що перед цим Долгополов знявся з турніру в Монте-Карло.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій