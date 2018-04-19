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19.04.2018  11:59

Збірна України готується до матчу Кубку Федерації із Канадою. ФОТО

 Ольга Савчук та Леся Цуренко/ФТУ

Збірна України продовжує готуватися до матчу Кубку Федерації із Канадою

Фото із тренувань Лесі Цуренко та Ольги Савчук з кортів Національного тенісного центру у Монреалі опублікувано на сайті Федерації тенісу України.

 
 

Зазначимо, що матч відбудеться 21-22 квітня. Крім Цуренко та Савчук у матчі візьме участь Катерина Бондаренко.

Додамо також, що у разі перемоги збірна України залишиться у Другій світовій групі. 

Нагадаємо, раніше Леся Цуренко показала фото із Монреаля у зимовій куртці, пожалівшись на холодну погоду.





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