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385 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 11:59
Збірна України готується до матчу Кубку Федерації із Канадою. ФОТО
|Ольга Савчук та Леся Цуренко/ФТУ
Збірна України продовжує готуватися до матчу Кубку Федерації із Канадою.
Фото із тренувань Лесі Цуренко та Ольги Савчук з кортів Національного тенісного центру у Монреалі опублікувано на сайті Федерації тенісу України.
Зазначимо, що матч відбудеться 21-22 квітня. Крім Цуренко та Савчук у матчі візьме участь Катерина Бондаренко.
Додамо також, що у разі перемоги збірна України залишиться у Другій світовій групі.
Нагадаємо, раніше Леся Цуренко показала фото із Монреаля у зимовій куртці, пожалівшись на холодну погоду.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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