Збірна України готується до матчу Кубку Федерації із Канадою. ФОТО

Ольга Савчук та Леся Цуренко/ФТУ

Збірна України продовжує готуватися до матчу Кубку Федерації із Канадою.

Фото із тренувань Лесі Цуренко та Ольги Савчук з кортів Національного тенісного центру у Монреалі опублікувано на сайті Федерації тенісу України.

Зазначимо, що матч відбудеться 21-22 квітня. Крім Цуренко та Савчук у матчі візьме участь Катерина Бондаренко.

Додамо також, що у разі перемоги збірна України залишиться у Другій світовій групі.

Нагадаємо, раніше Леся Цуренко показала фото із Монреаля у зимовій куртці, пожалівшись на холодну погоду.