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266 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 22:33
Світоліна знялася у фотосесії для жіночого журналу. ФОТО
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна знову порадувала своїх фанатів яскравими фото.
Тенісистка знялася у фотосесії для жіночого журналу VIVA.
📷 Elina Svitolina in a photoshoot for Viva!🇺🇦 © Couture de Fleur#tennis #WTA #offcourt #photoshooting #Svitolina @ElinaSvitolina #Ukraine pic.twitter.com/kX8SE7WQkY— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 19 квітня 2018 р.
👗 Elina Svitolina in a photoshoot for Viva!🇺🇦 © Couture de Fleur#tennis #WTA #offcourt #photoshooting #Svitolina @ElinaSvitolina #Ukraine pic.twitter.com/43JmWOjEAr— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 19 квітня 2018 р.
Як відомо, раніше Світоліна показала своє тренування зі штангою.
Також була інформація, що Світоліна показала гаряче фото у купальнику.
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