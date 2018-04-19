Світоліна знялася у фотосесії для жіночого журналу. ФОТО

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна знову порадувала своїх фанатів яскравими фото.

Тенісистка знялася у фотосесії для жіночого журналу VIVA.

Як відомо, раніше Світоліна показала своє тренування зі штангою.

Також була інформація, що Світоліна показала гаряче фото у купальнику.