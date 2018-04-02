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02.04.2018  09:10

Світоліна зберегла четверту сходинку в рейтингу WTA

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою четверту сходинку рейтингу WTA за підсумками чергового ігрового тижня.

Друга ракетка України Леся Цуренко піднялася на одну позицію і займає 40-е місце. Катерина Козлова опустилася на 66-й рядок (-3), стільки ж позицій втратила і Катерина Бондаренко - вона 76-а.

Раніше повідомлялося, що Світоліна вилетіла з супертурніру в Маямі.

Рейтинг WTA

Станом на 2-е квітня

1(1). Сімона Халеп (Румунія) – 8140
2(2). Каролін Возняцкі (Данія) – 6790
3(3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 5970
4(4). Еліна Світоліна (Україна) – 5630
5(5). Єлєна Остапенко (Латвія) –5611
6(6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4730
7(7). Каролін Гарсія (Франція) – 4625
8(8). Вінус Вільямс (США) – 4277
9(12). Слоан Стівенс (США) - 3938
10(9). Петра Квітова (Чехія) - 3271

...

40(41). Леся Цуренко (Україна) – 1260
66(63). Катерина Козлова (Україна) – 907
76(73). Катерина Бондаренко (Україна) – 803
153(152). Марта Костюк (Україна) - 381
162(162). Ангеліна Калініна (Україна) – 362
164(163). Даяна Ястремська (Україна) – 359





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