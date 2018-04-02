Долгополов опустився на дві позиції в рейтингу ATP

Олександр Долгополов

ATP опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісистів світу.

У першій сотні, як і раніше, один український тенісист - Олександр Долгополов, який втратив дві позиції і тепер займає 53-е місце.

Раніше повідомлялося, що у жінок Еліна Світоліна зберегла четверту сходинку в рейтингу WTA.

Рейтинг АТР

Станом на 2-е квітня

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) — 8770

2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) – 8670

3 (3). Марін Чилич (Хорватія) – 4985

4 (5). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 4925

5 (4). Грігор Дімітров (Болгарія) – 4635

6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3665

8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) –3390

9 (17). Джон Існер (США) - 3125

10 (9). Давід Гоффен (Бельгія) – 3110

...

53 (51). Олександр Долгополов (Україна) – 966

116 (118). Сергій Стаховський (Україна) – 467

252 (247). Ілля Марченко (Україна) – 202