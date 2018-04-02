Долгополов опустився на дві позиції в рейтингу ATP
|Олександр Долгополов
ATP опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісистів світу.
У першій сотні, як і раніше, один український тенісист - Олександр Долгополов, який втратив дві позиції і тепер займає 53-е місце.
Раніше повідомлялося, що у жінок Еліна Світоліна зберегла четверту сходинку в рейтингу WTA.
Рейтинг АТР
Станом на 2-е квітня
1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) — 8770
2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) – 8670
3 (3). Марін Чилич (Хорватія) – 4985
4 (5). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 4925
5 (4). Грігор Дімітров (Болгарія) – 4635
6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3665
8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) –3390
9 (17). Джон Існер (США) - 3125
10 (9). Давід Гоффен (Бельгія) – 3110
...
53 (51). Олександр Долгополов (Україна) – 966
116 (118). Сергій Стаховський (Україна) – 467
252 (247). Ілля Марченко (Україна) – 202
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