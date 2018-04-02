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69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 18:40
Бондаренко вилетіла на старті турніру в Чарльстоні
|Катерина Бондаренко
Українська тенісистка Катерина Бондаренко невдало стартувала на Volvo Car Open у Чарльстоні.
У першому колі змагань українка поступилася представниці Франції Алізе Корне.
Нагадаємо, що перед цим Бондаренко в першому колі завершила виступи на турнірі в Маямі.
Volvo Car Open
Чарльстон, США
Призовий фонд - $776,000
Покриття - зелений грунт
Перше коло
2 квітня
Катерина Бондаренко (Україна) - Алізе Корне (Франція) 1:6, 2:6
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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