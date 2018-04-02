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02.04.2018  18:40

Бондаренко вилетіла на старті турніру в Чарльстоні

Катерина Бондаренко

Українська тенісистка Катерина Бондаренко невдало стартувала на Volvo Car Open у Чарльстоні.

У першому колі змагань українка поступилася представниці Франції Алізе Корне.

Нагадаємо, що перед цим Бондаренко в першому колі завершила виступи на турнірі в Маямі.

Volvo Car Open

Чарльстон, США

Призовий фонд - $776,000

Покриття - зелений грунт

Перше коло

2 квітня

Катерина Бондаренко (Україна) - Алізе Корне (Франція) 1:6, 2:6





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